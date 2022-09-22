Manchester United futbol takımı Güney Kıbrıs’ta otel açılışına katılacak

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Larnaka’ya bağlı “Oroklini” bölgesinde bulunan ve ekim ayı başında açılacak olan “Radisson Beach Resort” otelinin açılışını, dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olan Manchester United’ı ağırlayarak yapacağı ifade edildi.

Manchester United’ın 6 Ekim’de GSP stadında Omonia futbol takımıyla karşılaşacağını ve takımın Güney Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde, ekim ayı başında açılacak olan otelde iki gece konaklayacağını yazan Fileleftheros gazetesi “Ronaldo Oroklini’de- Radisson Blue Manchester United’la Siftah Yapacak” başlıklı haberinde, Manchester United takımının temsilcilerinin, İngiliz takımının seyahatiyle ilgili son detayları organize etmek için Güney Kıbrıs’a gittiklerini belirtti.

Gazete, takımın 5 Ekim’de otele ulaşacağını ve Omonia’yla oynayacağı maçtan bir gün sonra, 7 Ekim’de Güney Kıbrıs’tan ayrılacağını ekledi.

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22/09/2022 12:34