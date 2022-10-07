Manchester United, Güney Kıbrıs'ta kâbustan uyandı: 2-3
Manchester United, Omonia Nicosia deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda yıldızlar girip oyunu değiştirdi, 5 gollü düellodan ManU galip çıktı.
07/10/2022
UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Manchester United, Güney Kıbrıs ekibi Omonia Nicosia'ya konuk oldu.
Ev sahibi, 34. dakikada İranlı golcüsü Karim Ansarifard ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Manchester United'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Marcus Rashford, 53. dakikada skoru 1-1'e getirdi. 62. dakikada oyuna giren Martial ise bir dakika sonra golü buldu ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 84. dakikada ise Marcus Rashford ikinci kez sahneye çıktı, skorı 3-1'e getirdi.
85. dakikada Nikolas Panayiotou'nun golüyle fark bire indi ancak kalan sürede skor bozulmadı ve Manchester United, 5 gollü maçta Güney Kıbrıs'tan üç puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Manchester United 6 puana yükselirken Omonia Nicosia ise üç maç sonunda puanla tanışamadı.