Manchester United, Güney Kıbrıs'ta kâbustan uyandı: 2-3

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Manchester United, Güney Kıbrıs ekibi Omonia Nicosia'ya konuk oldu.

Ev sahibi, 34. dakikada İranlı golcüsü Karim Ansarifard ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Manchester United'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Marcus Rashford, 53. dakikada skoru 1-1'e getirdi. 62. dakikada oyuna giren Martial ise bir dakika sonra golü buldu ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 84. dakikada ise Marcus Rashford ikinci kez sahneye çıktı, skorı 3-1'e getirdi.

85. dakikada Nikolas Panayiotou'nun golüyle fark bire indi ancak kalan sürede skor bozulmadı ve Manchester United, 5 gollü maçta Güney Kıbrıs'tan üç puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United 6 puana yükselirken Omonia Nicosia ise üç maç sonunda puanla tanışamadı.

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07/10/2022 10:13