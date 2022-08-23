Manchester United hıncını Liverpool'dan çıkardı: 2-1

Premier Lig'de ilk iki maçını kaybeden Manchester United sahasında Liverpool'u mağlup etti. Manchester United 3 puana yükselirken Liverpool 2 puanda kaldı.

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23/08/2022

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Manchester United hıncını Liverpool'dan çıkardı: 2-1

Premier Lig'in 3. haftasında Old Trafford dev bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

Ligde ilk iki maçından yenilgiyle ayrılan Manchester United, ilk iki haftayı 2 puanla geçen Liverpool'u konuk etti.

Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı maçta Manchester United perdeyi 16. dakikada Jadon Sancho ile açtı. Liverpool savunmasında James Milner'ı şık bir hareketle ekarte eden Sancho topu filelere gönderdi.

İlk yarı 1-0 biterken ikinci yarının başında Manchester United bir gol daha buldu. 53. dakikada Marcus Rashford skoru 2-0'a getirdi.

Liverpool, 81. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle umutlandı ancak başka gol çıkmadı ve Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United 3 puanla tanıştı. Liverpool ise 2 puanda kaldı.

23/08/2022 09:33
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TAGS: spor, maç, lig
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