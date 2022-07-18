Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax'la anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Arjantinli stoper Lisandro Martinez'in transferi için Ajax Kulübü ile anlaştı.

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18/07/2022
AA

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Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax'la anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolü ve vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 yaşındaki Arjantinli milli futbolcuyla sözleşme imzalanacak.

İngiliz basını, Martinez'in 5+1 yıllık sözleşmeye imza atmasının beklendiğini, bonservis bedelinin ise ek ödemelerle 67 milyon avroyu bulabileceğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Newell's Old Boys Kulübünde başlayan Martinez, 2019 yazından beri oynadığı Ajax'ta 120 maça çıktı.

18/07/2022 09:06
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