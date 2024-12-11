Manchester United, Osimhen için gözünü kararttı: 60 milyon euroluk ismi masaya getirdiler

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 1 milyon euroya kiraladığı Victor Osimhen, Avrupa'nın devlerinin kıskacında.

Nijeryalı forvet sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini dile getirse de Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Osimhen'i kış transfer döneminde kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Bu bağlamda Osimhen'in peşindeki takımlardan biri de Manchester United.

İtalya'dan Repubblica'nın bugün aktardığı habere göre Manchester United, Osimhen'e karşılık Napoli'ye yeni bir takas teklifi hazırlanıyor.

Daha önce İngiliz devinin Nijeryalı golcü için Napoli'ye Zirkzee'yi önerdiği iddia edilmişti. Şimdi gündeme gelen isim ise Marcus Rashford oldu.

Haberde Manchester United'ın Victor Osimhen'i ocak ayında renklerine bağlamak istediği ve takas için Rashford ismini masaya getirmeye hazırlandığı vurgulandı. İngiliz futbolcunun an itibarıyla piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 60 milyon euro.

Haberde Manchester United'ın Victor Osimhen'i ocak ayında renklerine bağlamak istediği ve takas için Rashford ismini masaya getirmeye hazırlandığı vurgulandı. İngiliz futbolcunun an itibarıyla piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 60 milyon euro.

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 13 maça çıkan 25 yaşındaki forvet 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.