Manchester United Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta maçında Brentford ile Manchester United karşı karşıya geldi.



İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar ikinci devrede sonuca gitti.



Manchester United'a iki hafta sonra 3 puanı getiren goller 55' Anthony Elanga, 62' Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Ev sahibi takımın tek sayısını ise 85'te Ivan Toney'den geldi.



Maça ilk 11 başlayan Cristiano Ronaldo 71 dakika sahada kaldı.

- Premier Lig tarihine geçen galibiyet



Manchester United, Premier Lig tarihinde deplasmanda 300. galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Bu habere tepkiniz:



20/01/2022 09:46