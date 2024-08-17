Manchester United sezona galibiyetle başladı
17/08/2024
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Fulham'ı yeni transferi Joshua Zirkzee'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.
Premier Lig'de 2024/25 sezonu Manchester United ile Fulham arasında Old Trafford'da oynanan maçla başladı.
Yeni sezonun ilk 45 dakikasında eşitlik bozulmazken devre golsüz tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısının da büyük bir bölümü 0-0'la geçilirken Manchester United galibiyet golünü 87'de buldu.
3 PUAN ZIRKZEE'DEN
Manchester United'ın bu yaz transfer döneminde Bologna'dan kadrosuna kattığı Joshua Zirkzee, mücadeleye yedekler arasında başladı.
Oyuna 61. dakikada dahil olan Hollandalı futbolcu, 87. dakikada takımına galibiyeti getirdi.
Sağ kanattan gelişen atakta Alejandro Garnacho'nun ortasında ağları havalandıran Joshua Zirkzee, Premier Lig'de Manchester United formasıyla çıktığı ilk maçta golünü kaydetti.
Kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester United, sahadan 3 puanla ayrıldı ve Premier Lig'de 2024/25 sezonunu galibiyetle açtı.
YENİ TRANSFERLERDEN BİRİ İLK 11'DE
Manchester United'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcudan biri Fulham'ı karşısında maça ilk 11'de başladı.
3 gün önce Bayern Münih'ten transfer edilen Noussair Mazroui, ilk 11'de yer alırken Matthijs de Ligt ve Joshua Zirkzee oyuna sonradan girdi.
Yeni transferlerden Leny Yoro ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.17/08/2024 10:00