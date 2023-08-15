Manchester United, sezonu galibiyetle açtı

Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında karşılaştığı Wolves'u tek golle geçerek sezona üç puanla başladı.

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15/08/2023

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Manchester United, sezonu galibiyetle açtı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

Ligde 2023-2024 sezonunda ilk haftanın son mücadelesinde, Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Manchester United'a 3 puanı getiren golü, 76. dakikada Raphael Varane kaydetti.

15/08/2023 16:07
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TAGS: Manchester United, sezon
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