Manchester United, sezonu galibiyetle açtı
Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United, sahasında karşılaştığı Wolves'u tek golle geçerek sezona üç puanla başladı.
15/08/2023
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.
Ligde 2023-2024 sezonunda ilk haftanın son mücadelesinde, Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Wolverhampton Wanderers'ı konuk etti.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Manchester United'a 3 puanı getiren golü, 76. dakikada Raphael Varane kaydetti.