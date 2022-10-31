Manchester United tek golle kazandı, De Gea kahraman oldu

Premier Lig'de Manchester United, Old Trafford'da West Ham United'ı konuk etti.

Son haftalarda inişli çıkışlı performans gösteren Kırmızı Şeytanlar, 38. dakikada Marcus Rashford'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Manchester United üç puanın sahibi olurken maça İspanyol kaleci David de Gea damga vurdu. Mücadelenin son bölümlerinde üst üste kritik kurtarışlar yapan De Gea'yı maçın sonunda takım arkadaşları tebrik etti.

Bu sonucun ardından Manchester United 23 puana yükselirken West Ham ise 14 puanda kaldı.

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31/10/2022 09:57