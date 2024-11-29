Manchester United teknik direktör değişimi için servet ödedi

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Manchester United bir ay önce Erik ten Hag'la yollarını ayırdı.

Erik ten Hag'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Sporting'i çalıştıran Ruben Amorim getirildi.

Telegraph'ın aktardığı haberde Manchester United'ın son yayınlanan finansal raporunda Erik ten Hag'ın görevinden alınması ve Ruben Amorim'in yeni teknik direktör olması için toplam 21.4 milyon sterlin ödendiği belirtildi.

Ruben Amorim ve teknik ekibinde yer alan altı isim için toplamda 11 milyon sterlin ödendi. Erik ten Hag'ın sözleşme feshi içinse 10.4 milyon sterlin ödeme yapıldı.

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın ardından kulüpte altı teknik direktör görev yaptı.

Alex Ferguson'ın ardından Manchester United'da David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer ve Erik ten Hag çalıştı. Ruben Amorim, Ferguson dönemi sonrası göreve gelen altıncı teknik direktör oldu.

Manchester United, Erik ten Hag'la birlikte görevden aldığı tüm teknik direktörler için toplamda 70 milyon sterlin harcadı.