Manchester United, Wout Weghorst'u kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Burnley'den Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

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14/01/2023

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Manchester United, Wout Weghorst'u kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Weghorst'un Haziran 2023'e kadar kiralandığı belirtildi.

Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, 2022'de Burnley'ye transfer olmuştu. Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Burnley tarafından erken sonlandırılmıştı.

Siyah-beyazlılarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti.

14/01/2023 09:08
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TAGS: Manchester United, Wout Weghorst,
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