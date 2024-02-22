Manchester United'a kötü haber

Luton Town maçında sakatlanan Manchester Unitedlı futbolcu Luke Shaw, sezonu kapattı.

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22/02/2024

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Manchester United'a kötü haber

Manchester United, yıldızını kaybetti. Luton Town maçında sakatlanan Luke Shaw'un durumunun ciddi olduğu açıklandı.

İngiliz basını, tecrübeli futbolcuyu manşetlerine taşıdı. Haberlerde, Shaw'un yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapadığı belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun EURO 2024'e gidememe ihtimali de var. Manchester United, bu sakatlıkla savunmada ciddi bir çıkmaza girdi.

Tyrell Malacia'nın da sakatlığı nedeniyle Erik ten Hag'ın sol bek pozisyonunda Victor Lindelöf ya da Sofyan Amrabat'a görev vermesi bekleniyor.

22/02/2024 11:29
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TAGS: Manchester United, kötü haber,
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