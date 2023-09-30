Manchester United'a Martinez ve Reguilon'dan kötü haber

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30/09/2023

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Manchester United'a Martinez ve Reguilon'dan kötü haber

 

İngiliz ekibi Manchester United'ın stoperi Lisandro Martinez ile sol beki Sergio Reguilon sakatlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester ekibinden yapılan açıklamaya göre, ayağındaki sakatlığı ağırlaşan Arjantinli futbolcu Martinez, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

İspanyol oyuncu Reguilon'un da ekim ayındaki milli maç arasından önce takıma dönmesi beklenmiyor.

Galatasaray, 3 Ekim Salı günü İngiliz temsilcisiyle deplasmanda karşılaşacak.

 

 

30/09/2023 10:33
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TAGS: Manchester United’a Martinez ve Reguilon’dan kötü haber
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