Manchester United'a psikolog takviyesi

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, sezon başında Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğü ile başlayan, daha sonra onun yerine geçici olarak getirilen Ralf Ragnick ile de çözülemeyen istikrar problemleri sonrasında ounculara psikolojik desteği arttırıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sürekli olarak öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamayan Manchester United'da Ragnick, oyuncuların takım öne geçtikten sonraki psikolojilerini inceleyip buna göre aksiyon alınması konusunda takımın psikoloğu Sascha Lense ile özel çalışmaya başladı.

Manchester United'ın başına geçtikten sonra 11 kez ilk golü atmalarına rağmen sadece 5 tanesini kazanabildiklerinin altını çizen Ragnick, "1-0 olduktan sonra futbolcular 2. ve 3. golü atamayıp bir de beraberlik golü yiyince oyundan kopuyorlar. Buna çözüm bulmamız lazım." dedi.

Cristiano Ronaldolu Manchester United, bu sezon şu ana kadar Premier League'de 24 maçta 11 galibiyet ve 7 beraberlik alıp 40 puanla 7. sırada yer aldı.

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15/02/2022 16:11