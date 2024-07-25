Manchester United'da 5 ismin bileti kesildi

Manchester United'da değişim başlıyor. Kırmızı Şeytanlar'da Jim Ratcliffe'ın ManU'daki Futbol hisselerini almasıyla transfer stratejisi değişti.

Manchester United ilk önce menajer Erik Ten Hag'ın sözleşmesini uzattı. İngiliz devi daha sonra Real Madrid'in kadrosuna katmaya çalıştığı 18'lik Fransız yetenek Leny Yoro'yu ve Bologna'da parlayan Joshua Zirkzee'yi transfer etti.

5 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

ESPN'in haberine göre Manchester United yaz transfer döneminde 5 isme teklif gelmesi halinde değerlendirecek.

Bileti kesilen isimler Anthony, Scott McTominay, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, Eriksen ve Harry Maguire oldu. Haftalık 350 bin Pound kazanan Casemiro'ya da teklifler gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

ESPN'e yakın kaynaklar, Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinin Wan-Bissaka ve Lindelöf'ün özellikle ayrılmasını istediklerini söyledi. Ancak 2 ismin yerinin doldurulma maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sözleşmelerinin sonuna kadar kulüpte kalmasına karar verildi.