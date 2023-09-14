Manchester United'da 85 milyon Euro'luk transfer kadro dışı

Galatasaray'ın İngiliz rakibi Manchester United'da sular durulmuyor. Kırmızı Şeytanlar'da hafta sonu oynanan maçın ardından menajer Erik Ten Hag ve İngiliz oyuncu Jadon Sancho birbirlerine göndermede bulunmuştu. Ada ekibi, Jadon Sancho'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bir sonraki duyuruya kadar Jadon Sancho'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Manchester United'da kazan kaynıyor

Manchester United transferin son gününde Fiorentina'dan Sofyan Ambarat'ı kadrosuna kattı. Faslı yıldızın sırtında sakatlık olduğu ve bu nedenle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Kırmızı Şeytanlar'da Brezilyalı yıldız Anthony'nin hakkında da şiddet iddialarının çıkması sonrası oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Ada ekibinde son olarak İngiliz yıldız Jadon Sancho kadro dışı bırakıldı. Kulüp gerekçe olarak oyuncunun disiplinsiz davranışlarını gösterdi.

Manchester United geçtiğimiz hafta Arsenal'a 3-1 yenilmişti. Dev maçın kadrosunda Arsenal yer almayınca Erik Ten Hag maç sonu yaptığı basın açıklamasında Sancho'nun antrenman performansının iyi olmadığını söyledi. 23 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak taraftarların söylenenlere inanmamasını, antrenmanlarını eksiksiz yaptığını söyledi.