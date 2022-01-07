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Manchester United'da büyük kriz: 17 oyuncu ayrılmak istiyor

Manchester United'ın içinde bulunduğu durum takımdaki futbolcuları mutsuzluğa sürüklüyor.

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07/01/2022

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Manchester United'da büyük kriz: 17 oyuncu ayrılmak istiyor

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, büyük bir oyuncu krizi ile karşı karşıya. Takımda işler yolunda gitmezken birçok oyuncu mutsuz durumda.

İngiliz basınındaki haberlere göre kadrodaki tam 17 oyuncu Manchester United'da olduğu için mutsuz ve devam etmek istemiyor. Bu oyuncuların çoğunun kontratının devam etse de Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfer dönemi ve önümüzdeki yaz transfer döneminde ciddi bir kadro yapılanmasına gitmek zorunda kalacağı iddia edildi.

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Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılışının ardından sezon sonuna kadar takımın başına geçen Ralf Ragnick, tüm oyuncularla birebir görüşme gerçekleştirdi ve çoğu oyuncunun takımda mutsuz olduğunun farkında.

Anthony Martial, Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata, Donny van de Beek, Dean Henderson, Eric Bailly, Phil Jones, Nemanja Matic, Fred, Diogo Dalot ve Napoli'ye kiralanması gündemde olan Axel Tuanzebe, takımdan ayrılmak isteyen oyuncular arasında.

Ayrıca, takımın sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi alamaması durumunda da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da takımdan ayrılacağı iddiaları gündemde.

Bu sezon Premier League'de 19 maça çıkan Manchester United, 9 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 31 puan topladı.

07/01/2022 10:23
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TAGS: Manchester United, İngiltere Premier League
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