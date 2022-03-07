Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi baş gösterdi.

Kırmızı Şeytanlar derbide Manchester City'ye 4-1 mağlup olurken Cristiano Ronaldo maç kadrosunda yer almıyordu.

The Sun'da yer alan haberde Portekizli yıldızın bu maç için hazır olduğu ancak şans verilmediği yer aldı.

Cristiano Ronaldo neden kadroya alınmadı?

Manchester United menajeri Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo'nun kalçasından sakat olduğunu öne sürerek oyuncuya şans vermedi.

Cristiano Ronaldo ilk 11'de oynamaya istekliydi ancak Rangnick'in tercihinden sonra yedek kulübesinde oturmak yerine Portekiz'e gitti.

Ronaldo'nun kız kardeşi de sosyal medyada oyuncunun sakat olmadığıyla ilgili bir gönderiyi beğenirken Ralf Rangnick'in Ronaldo'yu kendi tercihiyle oynatmadığı öne sürüldü.

İngiliz basınında sık sık Ronaldo'nun Old Trafford'dan ayrılacağı iddiaları dolaşırken Portekizli futbolcunun yaşanan bu gelişmelerin ardından nasıl bir karar vereceği bekleniyor.

Ada basını, Ralf Rangnick ile Ronaldo arasındaki bağların koptuğunu iddia ediyor.

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07/03/2022 14:06