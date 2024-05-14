Manchester United'da ilk ayrılık resmen açıklandı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Raphael Varane'la yollarını ayırma kararı aldı.



Kulüpten yapılan paylaşımda, kontratı sezon sonunda bitecek Varane'la yeni sözleşme imzalanmayacağı belirtildi.



Real Madrid'den 2021'de Manchester United'a imza atan 31 yaşındaki stoper, 3 sezondur Premier Lig ekibinde forma giyiyordu.

VARANE'IN MANCHESTER UNITED KARNESİ

2021'de Manchester United'a Transfer olan Raphael Varane, sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemedi.



İngiliz ekibinde 93 maçta süre alan deneyimli oyuncu 2 gol ve 1 asist kaydetti.



Varane, Manchester United'da İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.



