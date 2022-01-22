Manchester United'da "Rangnick" krizi sürüyor

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22/01/2022

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Manchester United'da "Rangnick" krizi sürüyor

Premier Lig'de zirve yarışından uzak kalan Manchester United'da oyuncuların, Ralf Rangnick'in çalışma şeklinden rahatsız olduğu belirtildi.

Sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından yola Ralf Rangnick'le devam etme kararı alan Manchester United'da sorunlar devam ediyor.

Daily Mirror'da yer alan haberde, geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan Ralf Rangnick'in oyunculara, antrenmanlara ilişkin videolardan bazı kısımları gönderdiği ve hatalarını düzeltmelerini istediği, oyuncularınsa bu durumun özel hayatlarına müdahale olduğunu düşündüğü kaydedildi.

İsmi açıklanmayan bir kaynağın görüşlerine yer verilirken videoların çok uzun olduğu belirtildi. Ayrıca bazı oyuncuların antrenmanlar ve sonrasındaki iş yükünden rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Premier Lig'de bu sezon 21 maça çıkan Manchester United, 35 puanla yedinci sırada yer alıyor. Lige verilecek ara öncesinde Manchester United bugün sahasında West Ham United'la karşı karşıya gelecek.

 

22/01/2022 16:09
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TAGS: Manchester United’da "Rangnick" krizi sürüyor
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