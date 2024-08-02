Manchester United'dan iki futbolcu için teklif: Bayern Münih'ten yanıt

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Bayern Münih forması giyen Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui için teklif yaptı. Bavyera ekibinin teklifleri düşük bulduğu için reddettiği belirtildi.

Manchester United, yeni sezon öncesinde savunma hattına iki takviye daha yapmak istiyor.

Bayern Munih forması giyen Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui'yle ilgilenen Manchester United, iki futbolcu için teklifini iletti.

Athletic'te ye alan haberde Bayern Münih'in bu teklifleri düşük bulduğu ve reddettiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde, Bayern Münih'in iki futbolcu için yeni teklifleri dinlemeye hazır olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Bayern Münih'in her iki oyuncuya da gelecek sezonun kadro planlamasında olmadıklarını bildirdiği kaydedildi.

YENİ TRANSFERDEN KÖTÜ HABER

Manchester United'da yeni transfer Leny Yoro sakatlandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'ye giden Erik ten Hag'ın ekibinde Leny Yoro ve Rasmus Hojlund, Arsenal maçında sakatlanıp maça devam edemedi.

Yoro'nun en az 3 ay, Hojlund'un ise 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Transfer döneminde bir stoper takviyesi daha planlayan ManU'da Aaron Wan-Bissaka'nın da ayrılığı gündemde.