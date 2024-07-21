Manchester United'dan Scott McTominay için transfer açıklaması

Erik ten Hag, Galatasaray'la birlikte Premier Lig'den birçok takımın ilgilendiği Scott McTominay'le yollarını ayırmak istemediklerini belirtti.



Manchester United'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Scott McTominay'i kadroda tutmak istediklerini belirten Erik ten Hag, "Bir sezonda 10 gol attığınızda ve milli takımda iyi bir performans sergilediğinizde her zaman ilgi olacaktır. Onu kadroda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.



Scott McTominay, altyapısından yetiştiği Manchester United'da geçtiğimiz sezon 43 maçta süre alırken 10 gol ve 3 asist kaydetti.



McTominay, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya ile mücadele etmişti.

HAZIRLIK MAÇINDA 2 GOLLE KAZANDI

Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United, Rangers'ı 2-0 mağlup etti.



Erik ten Hag'ın ekibine galibiyeti getiren golleri Amad Diallo ve Joe Hugill kaydetti.

Manchester United, Transfer döneminde şu ana kadar Joshua Zirkzee ve Leny Yoro'yu kadrosuna kattı.



İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Manchester United, Old Trafford'da Fulham'la karşılaşacak. Manchester United, sezonun ilk resmi maçını ise Manchester City'ye karşı Community Shield'de oynayacak.