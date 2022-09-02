Manchester United'dan üst üste üçüncü galibiyet

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United, Leicester City'nin konuğu oldu.

Ligde ilk iki maçından yenilgiyle ayrılan ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ManU, daha sonra çıktığı iki maçı kazanırken Leicester City deplasmanında da yükselişini sürdürdü

23. dakikada Jadon Sancho'nun kaydettiği golle King Power'dan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Erik ten Hag'ın öğrencileri ligde üst üste üçüncü galibiyetine uzandı.

Manchester United daha önce Southampton'ı da deplasmanda 1-0 yenmiş, bir önceki hafta da sahasında Liverpool'u 2-1'lik skorla devirmişti.

Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde başladığı mücadelede 68. dakikada Sancho'nun yerine oyuna dahil oldu.

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02/09/2022 10:09