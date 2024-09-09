Manchester United'ın 86 milyon sterlinlik yıldızı için Fenerbahçe iddiası

Mancheser United'ın Brezilyalı yıldızı Antony'ye Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edildi.

İngiliz gazetesi The Sun'un haberine göre; Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Antony'yi transfer etme konusunda futbolcunun diğer taliplerinden bir adım önde.

Brezilyalı kanat oyuncusunun durumunu eski takımı Ajax'ın da yakından izlediği belirtilirken, yıldız futbolcuyla İspanya, Fransa ve Suudi Arabistan'da da ilgilenen takımlar olduğu ifade edildi.

Antony'nin İngiliz kulübüne ayrılma talebini ilettiği ve yönetimin, futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Haber detayında, Türkiye'de transfer döneminin cuma günü sona ereceği hatırlatıldı ve transferin ancak kiralama yöntemiyle gerçekleşebileceği vurgulanarak "Antony için kalıcı bir ayrılışın önümüzdeki yazdan önce gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor." yorumu yapıldı.

24 yaşındaki oyuncu, 2022 yılında 86 milyon sterlin karşılığında Ajax'tan transfer edilmişti. Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Antony'nin haftalık 200 bin sterlin kazandığı belirtiliyor.

Brezilyalı futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'da toplamda 83 maçta forma giydi ve 11 gol attı.