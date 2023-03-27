Manchester United'ın yeni forvet hedefi: Danimarkalı Haaland

Rasmus Höjlund'un, kırmızı şeytanlara transfer olacağı iddia edildi.



Fichajes'in haberine göre Manchester United, Rasmus Höjlund'u gelecek yaz transfer döneminde transfer etmek istiyor.



Danimarkalı forvetin Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

"Manchester United hayranıyım"

İspanyol basınında demeç verdiği aktarılan Höjlund'un, "Manchester United'ın büyük bir hayranı olduğum gerçeğini saklamayacağım. Bu yüzden kişisel olarak bu transfer benim için en önemli şeylerden biri olur." ifadelerini kullandığı iddia edildi.



Bergamo ekibi ise, yükselen yıldıza gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağını aktardı. Genç yeteneğin piyasa değerinin ise 60-70 milyon euro bandında olacağı aktarılırken, Höjlund'un Atalanta Teknik Direktör'ü Gian Piero Gasperini'nin planını önemli bir parçası olduğu kaydedildi.

20 yaşındaki forvet bu szon Atalanta'da forma giydiği 33 resmi maçta, 14 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı.

Euro 2024 elemelerinde Danimarka Milli Takımında ise çıktığı son 2 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

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27/03/2023 17:59