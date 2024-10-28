Manchester United'tan Erik ten Hag'a ağır tazminat

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United'ın Hollandalı teknik adama 17 milyon sterlin tazminat ödeyeceği iddia edildi.

Teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son veren Manchester United'ın Hollandalı teknik adama yüklü bir tazminat ödeyeceği ileri sürüldü.



Manchester Evening News'un haberine göre; Kırmızı Şeytanlar bu sözleşme feshi nedeniyle ten Hag'a 17 milyon sterlin tazminat ödemesi yapacak.



United yetkililerinin, bu ağır yükümlülük nedeniyle yeni teknik direktör arayışında adaylarını kısıtlamak zorunda kalacağı belirtildi.



Haberde, Manchester United'ın sözleşmesi süren bir teknik direktörün kulübüne de fesih bedeli ödemek istemediği için boşta olan antrenörlere yöneleceği kaydedildi.