Mancini'nin yerine Spalletti

İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevinden ayrılan Roberto Mancini'nin yerine Luciano Spalletti'yi getirdi.

İtalyan hoca ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Spalletti, 1 Eylül'den itibaren milli takımın başında çalışmaya başlayacak.

FIGC Başkanı Gabriele Gravina, "Milli takımın harika bir teknik direktöre ihtiyacı vardı ve Azzurri'nin teknik direktörlük görevini kabul ettiği için çok mutluyum. Onun coşkusu ve uzmanlığı, önümüzdeki aylarda İtalya'yı bekleyen zorluklar için yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.