Mandalı tak kilo ver

Yemek kokusunun iştah açmasından yola çıkan uzmanlar, burun deliklerine takılan bir mandalla daha kolay kilo vermenin formülünü buldu.

Söz konusu cihaz kişi nefes alıp verdiğinde burnun oksijen almasına imkân sağlarken koku almasını tamamen engelliyor. İsrail’deki Hasharon Hastanesi’nin yaptığı bir çalışma bu cihazı kullanan kişilerin rejim yaparken çok daha kolay kilo verdiğini ortaya koydu.

Diyet sürecinde bu cihazı takan denekler, takmayanlara oranla iki kat hızlı kilo kaybetti. Bu da yemek kokusu almadıkları için iştahlarının kapanmasından kaynaklandı. Çalışmayı yürüten ekipteki Dr. Dror Dicker, aygıtı kullananların çok daha az şeker, tatlandırılmış gıda, şekerli içecek ve alkol tükettiğini söyledi.

Burun aygıtını üreten Adva Beck ise cihazı günde 12 saat takmak gerektiğini vurgularken “Gün içinde ne kadar uzun süre takarsanız etkisi de o kadar iyi oluyor. Burun aygıt, kontak lenslere benziyor. Sabah takıp akşam çıkarıyorsunuz” diye konuştu. Cihazın ömrü iki hafta. İki hafta sonra yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Aylık maliyeti ise 400 TL’yi aşıyor.