Mandalina kabuğunu neden atmamalısınız?

Mandalina mis kokusu ve vitaminli olmasıyla kış mevsiminin en sevilen meyveleri arasındadır. Mandalina kabuğu da kendisi kadar faydalıdır.

Mandalina C vitamini deposudur. Mandalina kabuğu saça iyi gelir. Toksin atmaya yardımcı olur. Peki mandalina kabuğunun faydaları neler? İşte yanıtı...

Mandalina kabuğu faydaları antioksidan bakımından zengin olmasından da ileri gelmektedir. Birçok kronik hastalığı önleyici değerli bileşik içeren mandalina kabuğu, tıp sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır.

Mandalina kabuklarının mucizevi faydaları

Saç derisini nemlendirir.

Zayıflamaya yardımcıdır.

Stresi azaltır.

Kolesterolü dengeler.

Kanser tümör riskini önleyebilir.

Cilt bozukluklarına iyi gelir.

Göz sağlığını korur.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Toksinleri atar.

Kemikleri güçlendirir.

Enfeksiyon etkilerini azaltabilir.

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03/01/2023 22:41