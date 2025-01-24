Mandora Mandarin'de limit üstü koruma ürünü tespit edildiMandora Mandarin'de limit üstü koruma ürünü tespit edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, yerli ürünlerden Mandora Mandarin'de limit üstü koruma ürünü tespit edildiğini, ithal ürünlerin ise temiz olduğunu bildirdi.

Tarım Dairesi, 17-23 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 34 numunenin temiz olduğu ifade edilen açıklamada, yerli ürünlerde ise 37 numuneden 35’inin temiz, iki üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.

Doğancı köyü sakini Hasan Karabulut’a ait Mandora Mandarin’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Öte yandan Doğancı köyü sakini Recep Tümtürk’ e ait Mandora Mandarin’de de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.