Manga: Bakan Şan’ın verdiği sözü yerine getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın kamuda örgütlü tüm paydaş sendikalarla yaptığı toplantıda, asgari ücretin vergiden muafiyeti ile ilgili verdiği sözü, bir hafta içerisinde yerine getirmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda, kanun hükmünde kararnameyle sorunun çözülmesinden dolayı, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Alişan Şan’a teşekkür etti.

Bakan Şan’ın göreve başlar başlamaz, ekonomik ve sosyal örgütlerle sürdürdüğü diyaloğu takdirle izlediklerini ifade eden Manga, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu iyi niyetin ve gayretin sürdürülmesini çalışma barışının korunması açısından önemsiyor, ayni hassasiyetin 47/2010 Göç Yasası ile istihdam edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesinde de bekliyoruz. Gerçeklere dayalı 2023 Mali yılı bütçesiyle, kamu-özel sektörlerinde, mevcut sorunların çözüme kavuşturulacağına olan inancımızı sürdürüyoruz.”

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22/08/2022 10:31