Manga: Çalışma barışının devamı için paydaş taraflara istişaresi ve diyalog esas

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, çalışma barışının devamı için, gündemdeki yasal değişikliklerin, paydaş taraflara istişaresi ve diyaloğun esas olduğunu vurguladı.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, halkın birlik ve bütünlüğünün korunmasının kendileri için esas olduğunu ifade ederek, bunun için iktidar ve muhalefeti akılcı, mantıklı, gerçekçi çözüm üretmeye çağırdı.

Kaosun hiçbir tarafa yararının olmadığını, halkın kaosa değil, geleceğin güvencesi için ortak akla ihtiyacı olduğunu vurgulayan Manga, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben bunu yaptım oldu mantığı ne kadar yanlışsa, siyasi muhalefet ile bazı paydaş tarafların, toptan retçi tavırları da o kadar yanlıştır.

Her savaşın sonucunda bile, ilgili taraflar sonunda aynı masada buluşur ve çözüm üretir. Bunca acı geçmişi yaşamış Kıbrıs Türk halkının bunu başaramamış olmasını garipsiyoruz.

Memur-Sen olarak, halkımızın da buna sahip olduğuna inancımız tamdır. Tüm ilgili tarafları, sağduyuya ve sorunlara ortak çözüm bulmaya çağırıyoruz.”

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16/08/2022 11:13