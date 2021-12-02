Manga: Her insanın engelli adayı olduğu unutulmamalı!

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, her insanın engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.



Memur-Sen Başkanı Akın Manga 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin günlük sosyal yaşamını kolaylaştırmanın , hükümetlerin olduğu kadar, yerel yönetimlerin de asli görevi olduğunu dile getirdi.

Manga şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet edenler, yasal düzenlemelerle engellilerin yeteneklerini dikkate alarak, istihdamlarına olanak sağlayarak, bu kesimi kucaklamalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bakıma muhtaç engelli ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek, devletin bu gibi ailelerin gereksinimlerinin karşılanmasına özen göstermelidir.

Memur-Sen olarak, sosyal devlet olmamızın gereğinin de bu olduğu inancındayız.”

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02/12/2021 14:22