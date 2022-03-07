Manga: Sıfır fiziki ve manevi şiddet ana hedefimizdir

Manga, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle mesaj yayımladı

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07/03/2022

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Manga: Sıfır fiziki ve manevi şiddet ana hedefimizdir

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, hedefin kadına şiddetin sıfırlanması olması gerektiğini belirtti.

Manga, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Kadınların maddi-manevi  her türlü şiddete maruz kalmasını, şiddetle kınıyoruz. Sosyal  hukuk devleti olan KKTC’de kadınlarımıza, sıfır fiziki ve manevi şiddet ana hedefimizdir. Kadınlara yönelik koruyucu sosyal destek güvencesi sunulmalıdır. KKTC Meclisi’nde de, kadın-erkek eşitliğini sağlayacak kadın kotasının, yasamada istikrar sağlayacağından eminiz” dedi.

Manga ayrıca, Kıbrıs Türk kadınının da Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde önemli rol aldığını vurguladı.

07/03/2022 13:56
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TAGS: mangamemur-sen kadınlar günü
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