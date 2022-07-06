Manga Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Temsilciler Kurulu Toplantısı’na katıldı

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06/07/2022

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Manga Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Temsilciler Kurulu Toplantısı’na katıldı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkan’ı Akın Manga 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Bakü’de yapılan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Temsilciler Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Kazakistan, ve Makedonya temsilcilerinin katıldığı  toplantının sonuç bildirgesinde, KKTC Devleti ile ilgili olarak, şu kararlar yer aldı:

“Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri uluslararası yeni bir  rekabeti  ortaya çıkarmıştır. KKTC’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede  Türkiye’ye verdiği arama ruhsatının pek çok ülkeyi rahatsız ettiği görülmektedir. Enerji  temelli  jeopolitik bir güç mücadelesinin  sahnelediği bölgede, Türkiye’ye karşı çok yönlü bir siyasi  ve askeri  ittifakın oluştuğu ortadadır. KKTC’nin egemenlik  haklarına sahip çıkmak ve Türkiye’nin bölgedeki  faaliyetlerine destek olmak Türk dünyası için ortak bir siyasi irade ortaya konulması.

 KKTC’de izolasyonlardan dolayı spor, kültür ve sanat alanlarında, uluslararası temsil konularında sorunlar yaşanmaktadır. Gençlerin uluslararası organizasyonlarda  yer almaları Rum engellemelerine takılmaktadır. BM’nin göreve davet edilerek, meselenin takipçisi olunması adına 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren başlayacak KKTC’nin 40. kuruluş yılında izolasyonun kaldırılmasına yönelik çalışmaların dünya gündemine taşınması  noktasında atılım  yılı olarak planlanması”.

06/07/2022 11:05
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TAGS: Kıbrıs Türk Memur Sendikası, Memur-Sen, Akın Manga
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