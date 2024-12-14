Mango'nun kurucusu İsak Andiç hayatını kaybetti

İstanbul'da büyüyen ve 16 yaşındayken ailesiyle İspanya'ya yerleşen ünlü iş insanı Montserrat Dağı'nda hayatını kaybetti.

Ünlü İspanyol tekstil devi Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay, Cumartesi günü Katalonya Bölgesi'nde bulunan Montserrat Dağı'na gerçekleştirdiği bir gezi esnasında düşerek 71 yaşında hayatını kaybetti.

Katalonya Hükümeti Başkanı Salvador Illa Roca, resmi X hesabında yaptığı bir açıklamayla Andiç Ermay'ın vefatını duyurdu.

"İsak Andiç'in kaybından dolayı derin üzüntü içindeyim" diyen Roca, "Liderliğiyle Katalonya'yı büyütmeye ve dünyaya tanıtmaya katkıda bulunan, kendini adamış bir iş insanıydı. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine başsağlığı diliyorum" diye ekledi.

1953 yılının Ekim ayında İstanbul'da yaşayan Sefarad Yahudisi bir ailede dünyaya gelen Andiç Ermay, 1969 yılında İspanya'nın Barselona şehrine göç etti ve burada kardeşi Nahman ile birlikte el işlemeli tişörtler ve takunyalar satmaya başladı.

Barselona ve Madrid'de mağazalar açan, sonrasında kendi markaları olan Isak Jeans'i kuran ve 1984 yılında girişimci arkadaşı Enric Cusí ve kardeşiyle ortaklığa giren Andiç Ermay, tüm mağazalarının adını Mango olarak değiştirdi.

Mango, Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren bir tekstil devi olarak 4.5 milyar dolardan fazla bir değere sahip.