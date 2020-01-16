Gelen son dakika haberine göre, iki kişinin hayatını kaybettiği Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından herkesi korku sardı. 82 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, yeni bir patlamanın her an yaşanabileceği uyarısında bulundu.

12 Ocak'tan beri Filipinler'in başkenti Manila'da yaşayanları korku sardı. Yanardağ ile aralarında sadece birkaç kilometre olan on binlerce insna tahliye edildi. İki kişinin hayatını kaybettiği patlama nedeniyle herkes diken üstünde.

Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından, afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşların sayısı 82 binin üzerine çıkarken, şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yanardağın bulunduğu Batangas eyaletindeki Afet Risk Azaltma Merkezi'nden yapılan açıklamada, yanardağa 14 kilometre mesafede yaşayan 82 binden fazla kişinin, güvenlik nedeniyle uzak bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, patlamanın yarattığı etkiden ötürü şu ana kadar kalp krizi geçiren 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Patlamanın ardından can veya mal kaybının yaşanmadığı Taal Yanardağı bölgesinde yaşayan 6 bin 346 kişi tahliye edildi.

Çok sayıda vatandaşın güvenlik riskine rağmen tahliye bölgelerinden kaçarak evlerine geri döndüğünü belirten yetkililer, ordu güçlerinin dönen vatandaşları bulup yeniden tahliye merkezlerine getirdiğini açıkladı.

Yanardağ yakınlarında çok sayıda şehirdeki yol ve yerleşim bölgelerinde yarıklar meydana geldiğini gözlemleyen Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, Taal Yanardağı'nda yeni bir patlamanın her an yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Taal Yanardağı'nda 12 Ocak'ta yaşanan patlamanın ardından, Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları ertelenmiş, 240 sefer ise iptal edilmişti.

Volkanın püskürdüğü küller, çevredeki yerleşim bilimlerine yayıldı. Yerel halk, patlamaların devamının geleceğinden endişe etse de sokaklarını temizleyerek normal yaşantılarına dönmeye çalışıyor.

Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü'nden (Phivolcs) yapılan açıklamada, alarm durumunu 3'ten 4'e çıkartarak, en üst düzey olan 5'in bir kademe altına yükseltti.

16/01/2020 13:14