Manisa Selendi'li Asker KKTC'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Akdoğan-Vadili ana yolunda meydana gelen korkunç trafik kazasında, Manisa Selendi’li Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm (32), yaşamını yitirdi.

FB 950 plakalı aracıyla Vadili istikametine doğru seyreden Ürüm, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracın kontrolünü yitirdi ve yolun karşısına geçti. O esnada karşı yönden gelen İsmail Kaya (45) yönetimindeki HT 944 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Burak Sefa Ürüm, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç asker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden askerin, eşinin de Türkiye’de olduğu öğrenilirken, eşinin 2 aylık hamile olduğu da öğrenildi.