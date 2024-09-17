Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Manisa Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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17/09/2024

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Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD,  Manisa'da Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 17.73 kilometre olarak ölçüldü. 

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

17/09/2024 14:56
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TAGS: Manisa, deprem
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