Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Manisa Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17/09/2024
AFAD, Manisa'da Akhisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 17.73 kilometre olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.17/09/2024 14:56