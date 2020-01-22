Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 22.22'de Türkiye’de Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa gibi birçok ilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

Bu depremden 3 dakika sonra Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutulu, "Şehir merkezinde henüz hasar tespiti gelmedi. Deprem Musalar köyünde oldu, oraya ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

22/01/2020 22:43