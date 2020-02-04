Manisa’da art arda depremler meydana geldi!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaklaşık bir saat arayla 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 19.47’da (TSI) 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Manisa’nın tamamında ve İzmir’in bazı ilçelerinde de hissedildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı depremde ilk ulaşan bilgilere göre hasar da meydana gelmedi.

Saat 19.47’deki (TSI) depremin ardından saat 20.55’te (TSI) de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Meydana gelen ikinci depremin de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

04/02/2020 21:32