Manisa’da ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

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18/07/2024

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Manisa’da ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

 Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor

18/07/2024 14:37
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TAGS: Manisa, orman, yangın,
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