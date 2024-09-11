Manisa'da sabaha karşı korkutan deprem

AFAD, saat 03.36'da Manisa Akhisar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.