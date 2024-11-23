Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor

Manisa'da BYD'nin yatırımı için hazırlıklar başladı. 1 milyar dolar yatırım yapacak olan şirketin fabrikası 2026'da üretime başlayacak. Bölgede 20 bin kişilik istihdam oluşması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin geleceğini söyledi. Zeyrek, Manisa'da Çin sokağı için çalışmaların başladığını söyledi.

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23/11/2024

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Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor

Çinli elektrikli araç devi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım için çalışmalara başladı. Şirketin Manisa'da kuracağı fabrika inşaatının 2025 yılında başlaması planlanıyor. Üretime 2026'da başlayacak olan fabrikanın bölge istihdamına etkisinin 20 bini bulması bekleniyor.

BYD'nin yatırımı Manisa halkını heyecanlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, BYD’nin Manisa’ya fabrika kuracak olmasının kent ekonomisine önemli katkı sunacağını söyledi.

Egedesonsöz'e konuşan Zeyrek, yaklaşık 20 bin kişilik istihdamın sağlanacağı bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin geleceğini de aktardı.

BYD'nin parasının Manisa'da kalması gerektiğini belirten Zeyrek, "İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum. Ben mimarım ve tam da çözüme ulaşabilecek mesleğe sahibim." şeklinde konuştu.

Manisa'ya bir tane daha Vestel geldiğini ifade eden Zeyrek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağı alandan bahsediyoruz. Burada onunla birlikte yan sanayiler gelmeye başlıyor. Yeni OSB bölgelerine yönlendiriyorum gelen sanayicileri. Soma, Kırkağaç gelişsin diye.

Bununla ilgili bir lojistik merkezi kurmaya çalışıyoruz. Alsancak Limanı da artık limitlerini doldurdu. Biz Soma üzerinden Aliağa ve Çandarlı limanlarına inmeyi düşünüyoruz. TCDD'den bir tane rayla birlikte yeni lojistik merkezine şehri yaymamız gerekiyor bizim."

23/11/2024 18:47
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TAGS: Manisa, Çin mahallesi
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