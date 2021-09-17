Mannaş: Başarılı bir sezon geçireceğiz

Evren Mannaş, “Futbolun durmadan tamamlanmasını sağlamalıyız. Bunun için de alınan kararlara uymalıyız. Hamitköy alt yapıdan yetiştirdiği oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile mücadele edecek. Başarılı bir sezon geçireceğimize inancım tamdır.” açıklamasını yaptı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş, 2021 – 2022 sezonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başarılı, sakatlıksız ve sağlıklı bir sezon geçmesini dileyen Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Futboldan uzun süre ayrı kaldıktan Perşembe akşamı oynanan maçla hasretimiz bitti. Hamitköy olarak biz ise Cumartesi akşamı futbola olan özlemimizi gideceğiz.

Pandemi süreci içerisinde zor bir dönemde futbolun başlamasını sağlamak çok önemlidir. Ama daha da önemlisi futbolun durmadan tamamlanmasını sağlamaktır. Bunun için de gerek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun gerekse de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlara uymalıyız.

Hamitköy olarak büyük önem verdiğimiz alt yapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncuların çoğunlukta olduğu genç bir takım ile 2021 – 2022 sezonunda mücadele edeceğiz. Ben yıllardır birlikte olan teknik heyetimiz ve takımımıza çok güveniyorum. Başarılı bir sezon geçireceğimize inancım tamdır.

Sezona Binatlı ile deplasmanda oynayacağımız gece maçı ile başlayacağız. Tüm taraftarlarımızı bu maça davet ediyorum. Onların desteğiyle maçı kazanıp, evimize 3 puanla döneceğiz.

Tüm takımlara, hakemlere, spor yazarlarına kısacası tüm futbol camiasına, ciddi sakatlığın olmadığı, sağlıklı bir sezon dilerim.”

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17/09/2021 15:16