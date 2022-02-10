Mannaş takımına güveniyor

Hamitköy Kulübü Başkanı Evren Mannaş, “Ben takımımdan memnunum. İyi futbolumuzu galibiyetlere dönüştürüp, sezonu play out dışında tamamlayacağız” açıklamasını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başkanı ve kulübün sponsoru Şensal Yapı Marketin direktörü Evren Mannaş, takımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumartesi günü saat 14:00’te Esat Erdoğmuş Stadında Gönyeli maçına çıkacak olan Hamitköy’de başkan Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Hamitköy olarak bu sezon kötü futbol oynamadık. Ligin başından bu yana rakiplere karşı direnip, iyi oynuyoruz. Ama sonuç alamıyoruz. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız Doğan Türk Birliği maçında da böyle oldu. Birçok pozisyonu değerlendiremeyip, mağlup olduk. Ancak ben takımımdan memnunum. Ben kendi çocuklarıma güvenirim. İyi futbolumuzu galibiyetlere dönüştüreceğiz. Hamitköy, sezonu da play out dışında tamamlayacaktır.”

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10/02/2022 16:49