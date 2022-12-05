Mannaş: Teknik heyetimize güvenimiz tamdır

Evren Mannaş, “Bizim teknik heyetimize güvenimiz tamdır. Biz bu teknik heyetle Süper Lige çıktık. Bu teknik heyetle de Süper Ligde mücadele ediyoruz. Süper Ligde mücadele etmeye de devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş, takımın teknik heyetine güvenlerinin tam olduğunu açıkladı.

Takımın aldığı mağlubiyetler sonrasında teknik heyete ve takıma güven belirten Evren Mannaş’ın açıklamaları şöyle:

“Hamitköy olarak şanssız bir sezon başlangıcı yaptık. Arka arkaya şanssız maçlar oynayarak maçlar kaybettik. Ama bizler bu şanssız dönemin geçici olduğuna inanıyoruz.

Teknik heyetimiz takımı maçlara en iyi şekilde hazırlıyor. Sahadaki oyun da bunun göstergesidir. Takım olarak 1 galibiyete ihtiyacımız vardır. Bu galibiyeti de bu teknik heyetle alacağız. Teknik direktörümüz Ahmet Sakallı yardımcısı Ragıp Kanatlı ve kaleci antrenörümüz Latif Sakar futbolcularımızı en iyi şekilde antrene ediyor.

Bizim teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tamdır. Biz bu teknik heyetle Süper Lige çıktık. Bu teknik heyetle de Süper Ligde mücadele ediyoruz. Süper Ligde mücadele etmeye de devam edeceğiz.”

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05/12/2022 16:12