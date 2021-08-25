Manş Denizi’nde göçmen rekoru

Manş Denizi’nde göçmen akını sürüyor. İngiliz ve Fransız Sahil Güvenlik ekipleri Cumartesi günü Manş Denizi’ni geçmeye çalışan yaklaşık bin göçmen yakaladı. Bu şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek sayı.

Sığınmacıların Avrupa’daki göç rotalarından biri de Manş Denizi. Bir günde Manş Denizi’nden İngiltere’ye geçmeye çalışan bin kadar göçmen yakalandı.

Bu yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

İngiltere ve Fransa sahil güvenlik ekipleri koordineli şekilde operasyonlar düzenledi. İngiliz Sahil Güvenliği bir günde 30 operasyonda 828 göçmen yakaladı.

Fransız Sahil Güvenliği’nin düzenlediği 10 operasyonda da 193 göçmen durduruldu.

Göçmen sayısında rekor

Bundan önce bir günde en çok sığınmacı ele geçirilen tarih 12 Ağustos’tu. 592 sığınmacı yakalanmıştı.

Geçen yıl 8 bin 417 kişi Manş Denizi’nden İngiltere’ye geçti. Yetkililer, bu yıl rakamın çok daha yüksek olmasının beklendiğini belirtiyor.

Durumdan insan kaçakçısı çeteleri sorumlu tutan Londra, bunu "kabul edilemez" ve "tehlikeli" olarak nitelendiriyor.

Hükümet çözüm arıyor

Ülke içinde de hükümetin göçmen politikasının bu geçişleri cazibeli hale getirdiği tartışmaları var. Hükümet göçmen sayısını azaltma ve sistemi değiştirme arayışında.

İngiliz hükümeti insan kaçakçıları ve kaçak göçmenler için daha katı hapis cezaları ile sığınma kurallarının elden geçirildiği yeni bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor.

Teklif ülkedeki insan hakları gruplarının ise tepkisini çekiyor.

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25/08/2021 15:15