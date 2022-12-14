Manş Denizi'nde ölüm kalım mücadelesi

Manş Denizi'nde içinde 50 kişiyi taşıyan göçmen teknesi için kurtarma çalışmaları yapılıyor. İki arama kurtarma helikopteri, Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu botları ve Fransız donanma botları olay yerine gitti. 3 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiliz Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansından yapılan açıklamada, Manş Denizi'ndeki küçük bir göçmen teknesini aramak için Fransız donanmasıyla ortak çalışmaların yürütüldüğü ve olay yerine hava ambulansının da gönderildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, içinde 50 kişinin bulunduğu göçmen teknesinin Manş Denizi'nde, Kent açıklarında alabora olması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Helikopterler ve cankurtaran botlarının katıldığı arama kurtarma operasyonu devam ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "İngiltere sularında meydana gelen bir olayın farkındayız ve ilgili tüm kurumlar koordineli müdahaleyi destekliyor." açıklamasında bulundu.

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14/12/2022 13:15