Manş Denizi'nden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransız ekipleri, Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmek isteyen 166 düzensiz göçmeni kurtardı.

BFMTV'nin Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinin (Premar) açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün akşam ve bu sabah İngiltere'ye ulaşmak üzere yola çıkmış; Manş Denizi'nde farklı teknelerde 166 düzensiz göçmen tespit edildi.

Fransız deniz kurtarma ekipleri, Pas-de-Calais açıklarında zorda kalan yaklaşık 50 düzensiz göçmeni kurtarırken aynı bölgede 2 farklı kurtarma ve yardım gemisiyle 76 düzensiz göçmen daha karaya çıkarıldı.

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18/12/2022 09:57